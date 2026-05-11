Трамп серьезно рассматривает возможность превращения Венесуэлы в 51-й штат США – журналист

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность включения Венесуэлы в состав США.

Об этом заявил журналист Fox News Джон Робертс по итогам телефонного разговора с американским лидером.

«Он (Трамп – ред.) сказал мне, что серьезно рассматривает возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом», – написал Робертс.

Президент США также указал, что в Венесуэле находятся запасы нефти на суммы 40 триллионов долларов и что эта страна «любит Трампа».

Напомним, США и Венесуэла договорились восстановить дипломатические отношения после задержания Николаса Мадуро. Вашингтон заявляет о поддержке стабильности, экономического восстановления и политического перехода в стране. При этом Трамп заявил, что после вывоза Мадуро Венесуэла очень изменилась. По его словам, сейчас страну контролируют США.

А накануне стало известно, что США вывезли обогащенный уран из Венесуэлы на фоне ядерных переговоров с Ираном.

