Украина передала рф списки на обмен и ожидает выполнения этих договоренностей – Зеленский

Национальная безопасность
Читати українською
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина передала россии списки на масштабный обмен пленными в формате 1000 на 1000.
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина передала россии списки для проведения обмена пленными в формате «1000 на 1000» и ожидает активного участия США в обеспечении выполнения договоренностей.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.

По словам Зеленского, Киев продолжает контакты с американской стороной относительно гарантий реализации договоренностей, о которых ранее заявлял президент США. На данный момент подготовка к масштабному обмену пленными продолжается, а украинский координационный штаб уже передал российской стороне соответствующие списки.

В то же время Зеленский подчеркнул, что США выступали посредником в достижении этой договоренности, поэтому Украина рассчитывает на активную роль Вашингтона в обеспечении её выполнения.

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил о договоренности по трехдневному «перемирию» между Украиной и россией на 9-11 мая, а также анонсировал масштабный обмен пленными в формате «1000 на 1000».

Однако 9 мая в Кремле утверждали, что Украина якобы не готова к обмену.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Владимир Зеленский Обмен пленными Пленные Война с Россией Война в Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Глава Минобороны Латвии подал в отставку из-за дронов, нарушивших воздушное пространство
В Центре общественного здоровья рассказали, как в Украине распространяется хантавирус
В Одесской области мужчина напал с ножом на сотрудников ТЦК
Украина передала рф списки на обмен и ожидает выполнения этих договоренностей – Зеленский
В Ахтырке мужчина взорвал гранату во время переговоров с полицией, есть пострадавшие
В Германии рассматривают еще одну кандидатуру на роль переговорщика с рф от ЕС
В Ровно разоблачили схему фиктивного бронирования через теплоэнерго
Большинство американцев негативно оценивают действия Трампа в отношении экономики и инфляции – опрос
Аномальная жара: Испания запускает сеть климатических укрытий
Масштабные пожары охватили Украину: ГСЧС назвала самые опасные области
Больше новостей