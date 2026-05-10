Украина передала рф списки на обмен и ожидает выполнения этих договоренностей – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина передала россии списки для проведения обмена пленными в формате «1000 на 1000» и ожидает активного участия США в обеспечении выполнения договоренностей.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.

По словам Зеленского, Киев продолжает контакты с американской стороной относительно гарантий реализации договоренностей, о которых ранее заявлял президент США. На данный момент подготовка к масштабному обмену пленными продолжается, а украинский координационный штаб уже передал российской стороне соответствующие списки.

В то же время Зеленский подчеркнул, что США выступали посредником в достижении этой договоренности, поэтому Украина рассчитывает на активную роль Вашингтона в обеспечении её выполнения.

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил о договоренности по трехдневному «перемирию» между Украиной и россией на 9-11 мая, а также анонсировал масштабный обмен пленными в формате «1000 на 1000».

Однако 9 мая в Кремле утверждали, что Украина якобы не готова к обмену.

