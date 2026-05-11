ВАКС отпустил под залог соорганизатора дела о жилье для переселенцев

Высший антикоррупционный суд отпустил под 6,65 млн грн залога предпринимателя Вадима Гефтера, которого НАБУ и САП подозревают в соорганизации завладения почти 20 млн грн при закупке недвижимости для нужд внутренне перемещенных лиц из Луганской области.

Такое решение 1 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как указывается, детектив Национального антикоррупционного суда просил арестовать Гефтера с альтернативой 10 млн грн залога. В случае внесения средств подозреваемый будет обязан: прибывать по первому требованию; не отлучаться за пределы Днепропетровской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с подозреваемыми в данном уголовном производстве и свидетелями; сдать на хранение загранпаспорта.

«Ходатайство детектива НАБУ о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в рамках уголовного производства, – удовлетворить частично. Применить к подозреваемому (Гефтеру – ред.) меру пресечения в виде залога в размере 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 6 656 000 грн», – говорится в решении.

Также суд отпустил под 998 400 грн залога еще одного соучастника дела. Он обязан: прибывать по первому требованию; не отлучаться за пределы Днепропетровской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с подозреваемыми в данном уголовном производстве и свидетелями; сдать на хранение загранпаспорта.

Кроме того, суд заключил под стражу бывшего начальника Лисичанской городской военной администрации Валерия Шибика. Альтернативой ему определили 2 млн грн залога.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили организованную группу, завладевшую почти 20 млн грн при закупке недвижимости для нужд внутренне перемещенных лиц из Луганской области. По данным следствия, в 2022 году глава Лисичанской ГВА утвердил программу «Временный дом», которая предусматривала обеспечение жильем переселенцев. На ее реализацию из бюджета было выделено 35 млн грн.

Далее, по версии следствия, фигуранты выкупили корпоративные права на общество, которому принадлежал детский лагерь в Кировоградской области, после чего организовали его приобретение по Лисичанской МВА по значительно завышенной цене. Правоохранители установили, что разница между рыночной стоимостью объекта и фактически уплаченными средствами составила 19,3 млн грн.

