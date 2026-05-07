«Мы предлагали тишину»: Зеленский сообщил, чем ответит Украина на удары рф

Россия не рассматривает всерьез возможность прекратить огонь, поэтому Украина ответит на удары оккупантов в зеркальном порядке и применит «дальнобойные санкции» уже со дня на день.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в Телеграм-канале.

«Россия не рассматривает всерьез возможность прекратить огонь, и единственное, что продолжает беспокоить российское руководство, – это краткосрочная тишина на Красной площади. россия продолжает убивать людей и совершенно неадекватно беспокоится только о нескольких часах тишины в одной части Москвы», – написал президент, реагируя на последние атаки рф на Украину.

Зеленский отметил, что Киев предлагал тишину с полуночи 6 мая, однако режим путина это проигнорировал и продолжил удары по украинским мирным городам.

«Только с начала суток российская армия нанесла удары по Украине во всех формах: от атак БПЛА до ракетных ударов и штурмов на фронте. Были зафиксированы значительные повреждения гражданских объектов в Харьковской, Сумской, Донецкой, Херсонской областях. Также оккупанты били по локомотивам и инфраструктуре «Укрзализныци» в нескольких регионах», – сообщил президент.

В то же время Зеленский отметил, что нужно действовать дипломатическим путем. Поэтому Украина готовит новые санкции.

«Украина будет действовать справедливо – со дня на день. В зеркальном порядке и в ответ на российские удары – наши дальнобойные санкции, в ответ на готовность россии перейти к дипломатии будем идти по пути дипломатии», – заверил украинский лидер.

Президент в очередной раз подчеркнул, что для завершения этой войны с россией необходимы конкретные шаги. Украина работает над тем, чтобы достичь мира как можно быстрее.

«Вопрос только в том, сколько времени будет потеряно из-за безумия россии», – подытожил Зеленский.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что россия массово нарушает режим тишины и продолжает интенсивные боевые действия по всей линии фронта. Зафиксировано почти 2 тысячи нарушений за минувшие сутки.

Также в МИД заявили, что россия проигнорировала предложенный Украиной режим прекращения огня, что свидетельствует об отказе Москвы от мира.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и добавил, что Украина будет действовать зеркально.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов также уверял, что Украина будет готова продолжить режим прекращения огня при условии взаимного соблюдения тишины со стороны россии.

