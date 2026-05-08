Зеленский подписал указ, которым официально разрешил россии провести парад в Москве

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым разрешил проведение военного парада 9 мая в Москве.

Соответствующая информация была опубликована на сайте главы государства.

7 мая 2026, 15:58

В документе отмечено, что решение принято с учетом «многочисленных просьб» и «в гуманитарных целях», определенных во время переговоров с американской стороной.

«На время парада (с 10 часов утра по Киевскому времени 9 мая 2026 года) территориальный квадрат Красной площади исключить из плана применения украинского вооружения», – говорится в указе.

В документе также приведены точные координаты территории Красной площади, на которую распространяется решение. Указ вступает в силу с его подписания.

Напомним, ранее президент Зеленский сообщил, что вокруг Москвы перед парадом 9 мая наращивают количество систем ПВО. Он также советовал представителям иностранных государств отказаться от идеи посещения путинского парада в Москве 9 мая.

Вечером 8 мая стало известно, что Украина и россия согласовали на трехдневное прекращение огня, которое будет продолжаться с 9 по 11 мая. Кроме того стороны договорились о новом обмене пленными.

