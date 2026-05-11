К спецтрибуналу по агрессии россии присоединились еще две европейские страны

Андорра и Монако сообщили о намерении присоединиться к Расширенному частичному соглашению о специальном трибунале по расследованию преступления агрессии россии против Украины.

Об этом сообщил руководитель украинского МИД Андрей Сибига.

14 мая 2025, 17:40

Он отметил, что поддержка со стороны двух европейских государств является важным вкладом в международные усилия, направленные на создание механизма ответственности за российскую агрессию и привлечение виновных в суд.

«Мы высоко ценим такую ​​принципиальную позицию и солидарность, продемонстрированную в поддержку международного права и правосудия», – написал Сибига.

Напомним, 26 июня 2025 года президент Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании трибунала для рассмотрения преступлений агрессии рф против Украины.

А в январе 2026 года Европейский Союз выделил первые 10 млн евро на его функционирование.

Стоит также отметить, что 6 мая Лихтенштейн стал 25-й страной, присоединившейся к Спецтрибуналу против россии.

