К спецтрибуналу по агрессии россии присоединились еще две европейские страны

Политика
Читати українською
Андорра и Монако сообщили о намерении присоединиться к соглашению о специальном трибунале по расследованию преступления агрессии рф против Украины.
Фото: EPA-EFE

Андорра и Монако сообщили о намерении присоединиться к Расширенному частичному соглашению о специальном трибунале по расследованию преступления агрессии россии против Украины.

Об этом сообщил руководитель украинского МИД Андрей Сибига.

Трибунал по преступлению агрессии против Украины: кого из руководства россии будут судить и какКак будет работать и кого будет судить специальный трибунал по преступлению агрессии россии против Украины.

Он отметил, что поддержка со стороны двух европейских государств является важным вкладом в международные усилия, направленные на создание механизма ответственности за российскую агрессию и привлечение виновных в суд.

«Мы высоко ценим такую ​​принципиальную позицию и солидарность, продемонстрированную в поддержку международного права и правосудия», – написал Сибига.

Напомним, 26 июня 2025 года президент Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании трибунала для рассмотрения преступлений агрессии рф против Украины.

А в январе 2026 года Европейский Союз выделил первые 10 млн евро на его функционирование.

Стоит также отметить, что 6 мая Лихтенштейн стал 25-й страной, присоединившейся к Спецтрибуналу против россии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛ

и смотрите первыми новые видео от «Слово и дело»
Вторжение России Война в Украине Спецтрибунал над путиным Андрей Сибига
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Удар по Днепру 5 мая: в больнице скончался пострадавший мужчина
К спецтрибуналу по агрессии россии присоединились еще две европейские страны
Полицейских подозревают в сокрытии обстоятельств смертельного ДТП на Хмельнитчине
дайджестРезультаты онлайн-опроса на тему «Адаптация к современным условиям: безопасность, привычки и уровень стресса»
авторская колонкаПереговоры по-российски: как Кремль ищет паузу
ВАКС отпустил под залог соорганизатора дела о жилье для переселенцев
Доллар США и евро дорожают: НБУ опубликовал курс валют на 12 мая
Минируют дронами и атакуют гражданских: в Силах обороны рассказали, где активизировались россияне
ЕС вслед за Британией расширил санкции против рф за депортацию украинских детей
90 млрд евро для Украины: СМИ заявляют, что Украина получит первый транш не раньше июня
Больше новостей