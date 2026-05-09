Трамп допустил продление перемирия между Украиной и рф после 11 мая

Президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие между Украиной и россией может продлиться дольше объявленных трех дней.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, комментируя возможность продления режима прекращения огня после 11 мая. Соответствующее видео распространил аккаунт Белого дома Rapid Response 47 в соцсети X.

«Возможно. Было бы хорошо. Я бы хотел, чтобы это остановилось. Россия и Украина – это худшее, что случилось со времен Второй мировой войны с точки зрения человеческих потерь. 25 тысяч молодых солдат ежемесячно. Это безумие. Так что вполне может быть», – заявил Трамп.

Трамп в очередной раз подчеркнул, что поддерживает прекращение боевых действий и считает войну между Украиной и рф одной из крупнейших гуманитарных трагедий современности.

Напомним, 4 мая Минобороны рф объявило о краткосрочном «перемирии» на 8–9 мая по указанию Путина, посвященном годовщине победы во Второй мировой войне.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ объявил о режиме тишины с 6 мая, ожидая реальных шагов от Москвы. Глава ГУР Кирилл Буданов подтвердил готовность к продолжению тишины при условии взаимности.

Однако россия проигнорировала введенное Украиной перемирие, совершив массированные атаки ракетами и дронами. По словам Зеленского, враг продолжал интенсивные бои, зафиксировав более 1800 нарушений только за одни сутки.

Уже 6 мая президент Зеленский отметил, что наращивание систем ПВО вокруг российской столицы свидетельствует об отсутствии намерений прекращать огонь. Из-за этого ГУР получило отдельные задачи, а Украина начала подготовку новых «дальнобойных санкций».

В ответ МИД россии призвал иностранные государства эвакуировать дипломатов из Киева, угрожая ударами 9 мая в случае «срыва парада» в Москве.

Вечером 8 мая Дональд Трамп заявил о договоренности по трехдневному прекращению огня (9–11 мая) и новом обмене пленными. Владимир Зеленский подтвердил введение режима «тишины» на эти дни.

В ответ на договоренности Зеленский также подписал указ, которым формально разрешил проведение парада на Красной площади (с указанием точных координат), ссылаясь на гуманитарную цель и результаты консультаций со США.

Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал этот указ «шуткой» и заявил, что россия не нуждается ни в каких сторонних согласованиях для проведения своих мероприятий.

