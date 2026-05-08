Экс-судью, сбившего нацгвардейца, разоблачили на махинациях с присвоением квартир

В Киеве разоблачили участников махинации, которые присваивали квартиры умерших украинцев. Одним из подозреваемых оказался экс-судья, который в 2023 году насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По информации правоохранителей, организованная группа находила квартиры, владельцы которых умерли или длительное время не появлялись в жилье. В дальнейшем фигуранты изготавливали фиктивные документы о долгах и праве собственности на недвижимость.

Для этого, по версии следствия, использовали подставных лиц, на которых оформляли фейковые договоры займа на миллионы гривен. После этого через суды и исполнительную службу запускали процедуру взыскания долгов, что позволяло переоформить жилье и в дальнейшем продать его.

Как установили следователи, участники схемы успели завладеть пятью квартирами в Киеве и Одессе. Еще одну квартиру они не успели переоформить, так как были разоблачены правоохранителями.

Среди подозреваемых – бывший глава одного из судов Киевской области, руководитель подразделения Государственной исполнительной службы, двое адвокатов и двое гражданских лиц. Правоохранители официально не называют имен, однако из материалов дела следует, что речь идет именно об Алексее Тандыре.

По данным следствия, экс-судья обеспечивал принятие нужных судебных решений по взысканию и присвоению квартир.

Всем фигурантам сообщили о подозрении. Им инкриминируют создание и участие в преступной организации, мошенничество в особо крупных размерах, а также покушение на мошенничество.

Напомним, что Алексей Тандыр находится под следствием за смертельное ДТП на блокпосту, в котором погиб военный Вадим Бондаренко.

Ранее сообщалось, что в январе ЕСПЧ назначил экс-судье денежную компенсацию за нарушение сроков содержания под стражей, а в феврале 2026 года суд значительно смягчил финансовые условия залога, снизив его размер на 100 миллионов гривен.

