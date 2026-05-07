МЗС россии предупредило дипломатов о возможных «ударах в ответ» по Киеву за срыв парада

Россия пригрозила ударами по Киеву 9 мая и призвала иностранные государства эвакуировать дипломатов и граждан. В МЗС рф заявили о возможном «ответном ударе» по «центрам принятия решений».
Прес-секретарь МИД рф Мария Захарова.

Министерство иностранных дел росии заявило, что направило странам и международным организациям официальные ноты с призывом эвакуировать дипломатов и иностранных граждан из Киева из-за возможных ударов 9 мая в случае «срыва парада».

Об этом сообщила спикер МЗС рф Мария Захарова, ее заявление распространили российские государственные медиа и пресс-служба ведомства.

В Москве утверждают, что в случае попытки Украины «сорвать парад» ко Дню победы россия нанесет «ответный удар» по Киеву, в частности по так называемым «центрам принятия решений».

«МЗС росии призывает власти вашей страны и руководство организации с максимальной ответственностью отнестись к этому заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию персонала дипломатических и других представительств, а также граждан из Киева», – заявила Захарова.

По ее словам, в нотах также говорится о «неминуемости удара» в случае реализации Украиной «террористических замыслов» во время празднования 9 мая.

Напомним, 4 мая в Кремле заявили о намерении ввести кратковременное прекращение огня на 8 и 9 мая по случаю Дня победы. В ответ на это президент Владимир Зеленский сообщил о готовности Украины действовать зеркально, объявив режим тишины, вступивший в силу еще с ночи 6 мая. Впрочем, в рф предложение проигнорировали и за день успели нарушить это перемирие 1820 раз.

Также ранее Зеленский, реагируя на информацию о том, что рф стягивает из регионов в Москву системы ПВО накануне парада к 9 мая, дал «отдельные задачи» ГУР.

Как известно, до этого Зеленский допустил, что украинские дроны могут прилететь на Красную площадь в день парада.

