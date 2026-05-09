В Кремле высказались относительно указа Зеленского о разрешении на парад в Москве

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского относительно якобы «разрешения» на проведение парада 9 мая в Москве. В россии традиционно заявили, что не нуждаются ни в каких согласованиях для проведения своих мероприятий.

Об этом Песков сказал в комментарии российским СМИ.

По его словам, россия самостоятельно определяет формат празднований и не нуждается ни в каких разрешениях извне.

«Нам не нужно ничье разрешение. Горе тому, кто пытается шутить с Днем Победы и делать такие глупые шутки. Это, наверное, его большая беда. А нам не нужно ничье разрешение, чтобы гордиться нашим Днем Победы», – заявил пресс-секретарь Кремля.

Отдельно Песков также прокомментировал вопрос перемирия между рф и Украиной, отметив, что продление режима прекращения огня до 11 мая, по его словам, является инициативой президента США Дональда Трампа.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ, разрешающий проведение военного парада на Красной площади, а в документе указаны точные координаты территории. Это решение обосновано «гуманитарной целью» и «многочисленными просьбами», которые обсуждались во время консультаций со США.

Этому шагу предшествовало заявление президента США о достижении договоренностей между Украиной и рф о трехдневном прекращении огня (с 9 по 11 мая) и проведении нового этапа обмена пленными.

Между тем ранее россияне заявляли о готовности нанести удары по украинским «центрам принятия решений», если парад в Москве будет сорван, и призывали иностранных дипломатов покинуть Киев.

Зеленский, со своей стороны, предостерег представителей других государств от визитов в Москву на торжества 9 мая. Президент также заявлял, что рф стянула большую часть ПВО к столице страны. По его мнению, такие меры свидетельствуют о том, что Кремль на самом деле не настроен на реальное прекращение огня.

