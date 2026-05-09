НБУ объяснил, почему топливо в Украине не дешевеет после падения цен на нефть

Национальный банк Украины объяснил, почему снижение мировых цен на нефть пока не привело к удешевлению топлива на украинских автозаправочных станциях.

Отмечается, что розничные цены на топливо формируются с задержкой из-за инерционности рынка. То есть изменения на мировых биржах не сразу отражаются на стоимости бензина, дизеля и автогаза в Украине.

Кроме того, на ситуацию влияют значительные запасы топлива, закупленные ранее, когда цены на нефть были на пиковых уровнях. Сейчас сети АЗС реализуют именно эти более дорогие объемы, поэтому быстрого удешевления не происходит.

В НБУ также отметили, что на украинском рынке в последнее время фиксировался рост стоимости всех видов топлива, а больше всего – дизельного топлива и автогаза.

Несмотря на частичное снижение мировых цен на нефть в середине месяца, внутренний рынок реагирует медленнее из-за особенностей логистики и формирования цен.

Напомним, ранее министр энергетики Украины Денис Шмыгаль допустил, что возобновление транзита нефти через нефтепровод «Дружба» может повлиять на снижение стоимости дизеля на украинском рынке.

А премьер-министр Украины Юлия Свириденко еще в начале апреля предполагала снижение цен на топливо на фоне падения мировых котировок нефти и нефтепродуктов.

