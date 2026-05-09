В Британии правые популисты достигли рекордного результата на местных выборах

Правящая Лейбористская партия премьер-министра Великобритании Кира Стармера понесла серьезные потери на местных и региональных выборах. Наибольший успех продемонстрировала правая популистская партия Reform UK во главе с Найджелом Фараджем, которая существенно нарастила политическое влияние в стране.

Об этом сообщают Reuters, The Guardian и Associated Press.

По итогам голосования лейбористы потеряли поддержку даже в своих традиционных опорных регионах на севере Англии, а также в Шотландии и Уэльсе. В то же время Reform UK получила более 700 мест в местных советах и превратилась в одну из ключевых политических сил страны.

Reuters называет результаты выборов признаком кризиса традиционной двухпартийной системы Великобритании. Значительные потери понесли не только лейбористы, но и Консервативная партия. Вместе с тем свои позиции укрепили Партия зеленых и региональные националистические силы в Шотландии и Уэльсе.

The Guardian пишет, что лейбористы потеряли десятки мандатов даже в так называемых «красных округах», которые годами считались их политическим оплотом.

На фоне провала внутри Лейбористской партии прозвучали призывы к отставке Кира Стармера. Депутат Джонатан Брэш открыто заявил, что премьер должен покинуть пост, а бывший «теневой канцлер» Джон Макдоннелл намекнул на необходимость смены руководства партии. Сам Стармер отказался уходить в отставку.

«Избиратели послали сигнал о темпах перемен и о том, как они хотят улучшить свою жизнь. Я не собираюсь убегать от этого», — цитируют британского премьера СМИ.

В свою очередь Найджел Фарадж назвал результаты голосования «историческими переменами» и заявил, что Reform UK теперь является «настоящей оппозицией» в стране. Он также выразил убеждение, что партия способна победить на следующих парламентских выборах, которые должны состояться до 2029 года.

Фарадж является одним из главных сторонников Brexit и многолетним критиком Евросоюза. Его партия Reform UK выступает за жесткое ограничение иммиграции, сокращение налогов, усиление национального суверенитета и борьбу с «политическим истеблишментом».

