НБУ предупредил о риске появления в Украине депрессивных регионов

Национальный банк Украины заявил о риске формирования в стране депрессивных зон из-за длительного влияния войны, разрушения инфраструктуры, потери населения и истощения экономики в пострадавших регионах.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за апрель 2026 года.

8 апреля 2026, 14:27 Каждая третья украинская семья потеряла на войне родных или жилье – соцопрос Война россии против Украины стала частью непосредственной семейной истории для 67% граждан. Эти люди заявили о потере близких или имущества в результате боевых действий на территории нашей страны.

В Нацбанке отмечают, что за время полномасштабной войны экономическая ситуация в украинских регионах все больше различается. Сильнее всего пострадали прифронтовые и приграничные области, в то время как запад Украины стал основным центром релокации бизнеса, работников и инвестиций.

Регулятор разделил области на четыре категории в зависимости от уровня рисков и масштабов разрушений. К прифронтовым НБУ отнес Донецкую, Харьковскую, Днепропетровскую, Херсонскую и Запорожскую области. Приграничными названы Сумская и Черниговская области.

Николаевскую, Одесскую и Киевскую области определили как условно приграничные, а тыловыми считаются регионы, которые не граничат с рф или оккупированными территориями.

В отчете подчеркивается, что деловая активность постепенно концентрируется в более безопасных областях, прежде всего на западе страны. В то же время восстановление экономики в пострадавших регионах происходит значительно медленнее из-за масштабных разрушений жилья, энергетики, логистики и производства.

По данным опросов бизнеса в первом квартале 2026 года, предприниматели в прифронтовых и приграничных регионах чаще всего жалуются на нехватку электроэнергии, дефицит кадров, риски безопасности и проблемы с логистикой.

Особенно сложной ситуация стала в 2025 году после новых массированных атак рф на энергетическую инфраструктуру. В НБУ считают, что это создает долгосрочные риски для конкурентоспособности местной экономики.

Регулятор предупреждает, что война уже формирует глубокое структурное неравенство между регионами, которое может серьезно ограничить будущий экономический рост Украины.

В Нацбанке отмечают, что экономическая активность в наиболее пострадавших регионах сейчас в значительной степени держится на оборонных нуждах, аварийных ремонтах и потреблении оставшегося населения. При этом именно эти области рискуют войти в послевоенное восстановление с худшими стартовыми условиями.

«Есть реальная угроза формирования депрессивных кластеров с хроническим оттоком населения, низким локальным спросом и инвестиционным вакуумом», – говорится в отчете НБУ.

Отмечается, что для преодоления этой тенденции необходима не только физическая реконструкция, но и активная государственная политика по возвращению людей, страхованию военных рисков и стимулированию инвестиций в наиболее пострадавшие области.

Напомним, ранее сообщалось, что апрельский теракт в Голосеевском районе столицы существенно подорвал чувство безопасности среди граждан. Согласно данным онлайн-опроса, более половины респондентов ощущают рост опасности.

А на инфографике «Слово и дело» можно узнать, какие регионы Украины чаще всего посещают туристы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.