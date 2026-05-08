Пентагон начал публиковать рассекреченные файлы об НЛО

Министерство обороны США запустило процесс рассекречивания и публикации файлов, которые касаются наблюдений за неопознанными летающими объектами.
Министерство обороны США запустило процесс рассекречивания и публикации файлов, которые касаются наблюдений за неопознанными летающими объектами.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Стремясь к полной и максимальной прозрачности, для меня было честью поручить моей администрации выявить и предоставить правительственные файлы, касающиеся инопланетной и внеземной жизни, неопознанных воздушных явлений и неопознанных летающих объектов», – написал глава Белого дома.

По словам Трампа, предыдущие администрации «не смогли обеспечить прозрачность в этом вопросе».

«Благодаря этим новым документам и видео люди смогут сами решить: «Что, черт возьми, происходит?» Удачи и приятного просмотра!» – добавил он.

На специальной странице на сайте Пентагона уже представлены 120 PDF-файлов, 28 видеороликов и 14 изображений.

Изображения в основном представляют собой статичные снимки подозрительных объектов, снятые военными самолетами, а видеоролики представляют кадры наблюдений таких объектов по всему миру между 2020 и 2026 годами.

В Пентагоне добавили, что в межведомственной работе были задействованы Белый дом, Управление директора национальной разведки, министерство энергетики, ФБР, NASA и другие ведомства США. Там обещают, что новые файлы будут публиковаться на постоянной основе.

Напомним, что в марте прошлого года администрация Трампа обнародовала засекреченные документы об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди.

В тех документах, среди прочего, говорится об анонимных звонках в посольство США в австралийской Канберре. Там речь шла о якобы заговоре СССР.

