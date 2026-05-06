Россия нарушила объявленный Украиной режим тишины: в МИД отреагировали

Россия проигнорировала предложенный Украиной режим прекращения огня и в течение ночи нанесла массированные удары ракетами и беспилотниками. Такие действия свидетельствуют об отказе Москвы от мира и требуют усиления международного давления.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Глава МИД сообщил, что российские войска применили 108 беспилотников и 3 ракеты. Атаки продолжались до утра и включали удары по Харькову и Запорожью.

«Москва в очередной раз проигнорировала реалистичный и справедливый призыв к прекращению боевых действий, поддержанный другими государствами и международными организациями. Это свидетельствует о том, что россия отвергает мир, а её фейковые призывы к прекращению огня 9 мая не имеют ничего общего с дипломатией. Путина волнуют только военные парады, а не человеческие жизни», – отметил Сибига.

В МИД также подчеркнули, что такое поведение россии требует усиления международного давления, включая введение новых санкций, расширение политической и экономической изоляции, привлечение к ответственности за военные преступления и увеличение поддержки Украины.

Напомним, 4 мая Министерство обороны россии объявило о намерении ввести краткосрочное «перемирие» в войне против Украины на период 8–9 мая. Там заявили, что решение принято по указанию президента РФ Владимира Путина и приурочено к годовщине победы во Второй мировой войне.

Президент Владимир Зеленский после этого сообщил, что Киев объявляет режим тишины уже с 0. Он добавил, что Украина будет действовать зеркально.

Также руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявлял, что Украина будет готова продлить режим прекращения огня при условии взаимного соблюдения тишины со стороны россии.

