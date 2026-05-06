Путин стягивает с регионов ПВО на парад в Москву: Зеленский дал новые задачи разведке

Вокруг Москвы перед парадом 9 мая наращивают количество систем ПВО. Это свидетельствует о том, что в Кремле не готовятся к прекращению огня. Поэтому для Украины открываются возможности применения новых «дальнобойных санкций».

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Телеграм в среду, 6 мая.

По его словам, сегодня он дал отдельные задания ГУР по российской системе ПВО.

«Видим, что в эти недели вокруг Москвы дополнительно увеличиваются кольца противовоздушной обороны за счет масштабного перемещения ПВО из российских регионов. Это свидетельствует, что российское руководство не готовится к прекращению огня, о котором было сделано столько заявлений, и переживает за свой парад в Москве больше, чем за всю остальную россию. В то же время фиксируем, что это открывает дополнительные возможности для наших дальнобойных санкций. Будут определены соответствующие наши приоритеты», – написал президент.

Зеленский напомнил, что Украина уже неоднократно предлагала россии перейти к реальной дипломатии и обеспечить прекращением огня необходимое доверие к дипломатическому процессу и условия для достижения результата.

Как известно, ранее СМИ писали о том, что за последние месяцы возле Москвы было дополнительно установлено 43 башни с зенитными ракетно-пушечными комплексами Панцирь-С1. Также сообщалось, что с 5 по 9 мая будут отключать мобильный интернет в Москве и еще минимум в 40 регионах рф.

Напомним, сегодня днем Зеленский заявил, что россия сорвала режим тишины, лищь с начала суток военные рф нарушили перемирие 1820 раз, поэтому Украина будет отвечать зеркально.

Ранее Зеленский, говоря о параде без военной техники в Москве на 9 мая, обмолвился, что украинские дроны могут прилететь на Красную площадь.

