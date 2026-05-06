Россия 1820 раз нарушила режим тишины, Украина ответит зеркально – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что россия массово нарушает режим тишины и продолжает интенсивные боевые действия по всей линии фронта. По его словам, лишь с начала суток зафиксировано 1820 нарушений, поэтому Украина будет отвечать на действия рф зеркально.

Соответствующий пост появился в социальных сетях главы государства.

По словам президента, после вчерашних ударов по Днепру, Запорожью, Краматорску и другим городам россия не прекратила обстрелы и штурмовые действия. Только с начала суток зафиксировано около 30 атак на различных участках фронта, более 20 авиационных ударов с применением более 70 управляемых авиабомб, а также продолжение ударов дронами и ракетами.

«Всего по состоянию на 10 часов утра российская армия совершила 1820 нарушений режима тишины – обстрелы, попытки штурмов, авиационные удары, применение дронов», – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что на всех ключевых направлениях фронта сейчас продолжаются боевые столкновения, а российская сторона демонстрирует отказ от любого прекращения огня. Он поблагодарил украинских военных за удержание позиций и отражение атак.

Зеленский также отметил, что Украина будет действовать зеркально в ответ на действия россии с учётом информационных призывов рф о «режиме тишины» во время военного парада в Москве 9 мая.

«Украина чётко заявляла, что будет действовать зеркально, учитывая навязчивые российские обращения через СМИ и социальные сети с просьбой устроить тишину на время московского парада. Для всех нормальных людей очевидно, что полномасштабная война и ежедневные убийства людей – это плохое время для публичных «празднований». Россия должна закончить свою войну, которая продолжается сейчас. Наши дипломатические предложения остаются на столе, и единственное, что нужно – это готовность россии двигаться к реальному миру», – добавил глава государства.

Зеленский добавил, что по состоянию на сегодня россия фактически сорвала режим прекращения огня, а дальнейшие шаги Украины будут определяться по итогам докладов военных и разведки.

Напомним, 4 мая Министерство обороны россии объявило о намерении ввести краткосрочное «перемирие» в войне против Украины на период 8–9 мая. Там заявили, что решение принято по указанию президента рф владимира путина и приурочено к годовщине победы во Второй мировой войне.

Президент Владимир Зеленский после этого сообщил, что Киев объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Он добавил, что Украина будет действовать зеркально.

Также руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявлял, что Украина будет готова продолжить режим прекращения огня при условии взаимного соблюдения тишины со стороны россии.

Сегодня утром в украинском МИД уже заявили, что россия проигнорировала предложенный Украиной режим прекращения огня и в течение ночи нанесла массированные удары ракетами и беспилотниками.

