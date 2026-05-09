Налоговая объяснила, как законно торговать топливом и не получить штраф

Для легальной торговли топливом предпринимателям необходимо соблюдать требования по лицензированию, местам продажи и использованию кассовой техники. В Государственной налоговой службе подчеркнули, что нарушение этих правил может привести к штрафам и другим санкциям.

Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

В Налоговой объяснили, что оптовая торговля топливом разрешается только при наличии лицензии на оптовую торговлю, а для розничной продажи нужна отдельная лицензия на розничную торговлю.

В то же время продажа топлива в потребительской таре до 5 литров включительно не требует никаких лицензий – ни для опта, ни для розничной торговли или хранения.

Для оптовой торговли лицензию оформляют на каждое место деятельности. Если стационарного места нет, документ выдается по адресу регистрации бизнеса или постоянного представительства нерезидента.

В розничной торговле лицензия нужна для каждой АЗС, автогазозаправочной станции или другой точки продажи.

Налоговая подчеркивает, что торговля топливом должна осуществляться только из официально определенных мест.

Оптовая продажа без стационарного объекта допускается только со склада или транспортного средства, где топливо хранится и отпускается лицензированным субъектом хозяйствования.

Рознично продавать топливо можно только на АЗС, автогазозаправках, в специализированных пунктах и магазинах.

В то же время сжиженный газ в баллонах разрешено продавать с мобильного транспорта, но только при соблюдении нескольких условий:

у лицензиата должно быть зарегистрировано место розничной торговли;

транспортное средство должно быть внесено в Единый реестр лицензиатов и мест оборота топлива;

во время продажи необходимо использовать регистраторы расчетных операций, внесенные в соответствующий реестр.

В ГНС подчеркнули, что соблюдение этих требований гарантирует легальную деятельность бизнеса и помогает избежать проблем с контролирующими органами.

