Минобороны рф заявило о прекращении огня с Украиной с 8 по 9 мая

Министерство обороны россии объявило о намерении ввести краткосрочное «перемирие» в войне против Украины на период 8-9 мая. Решение принято по указанию президента рф владимира путина и приурочено к годовщине победы во Второй мировой войне.

Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале военного ведомства рф.

В Минобороны отметили, что рассчитывают на аналогичные действия со стороны Украины.

В ведомстве также заявили, что российская армия «примет все необходимые меры» для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. При этом в случае попыток срыва празднования Москва пригрозила массированным ракетным ударом по центру Киева.

«Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась. Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – говорится в заявлении.

Напомним, ранее появилась информация, что во время разговора с американским президентом Дональдом Трампом путин якобы согласился объявить временное перемирие на 9 мая. Впоследствии Трамп сказал, что это он предложил путину «короткое перемирие» в Украине.

Президент Владимир Зеленский накануне заявил, что украинские дроны могут пролететь на параде в Москве.

