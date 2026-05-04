Зеленский объявил о начале режима тишины с 6 мая

Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально, ожидая, что россия перейдет от риторики к реальным шагам.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщает в соцсетях.

Согласно его словам, по состоянию на понедельник, 4 мая, Украина не получала никаких официальных обращений относительно модальности прекращения боевых действий, о которых заявляют в российских социальных сетях.

Зеленский подчеркнул, что Украина считает, что человеческая жизнь «является несравненно большей ценностью», чем празднование любой годовщины.

«В связи с чем объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. За время, которое есть до этого момента, реалистично обеспечить наступление тишины», – говорится в заявлении президента.

Он подчеркнул, что Украина будет действовать зеркально, начиная с указанного момента.

«Настало время российским руководителям делать реальные шаги для завершения их войны, если уж российское министерство обороны считает, что не проведет парад в Москве без доброй воли Украины», – добавил Зеленский.

Как известно, перед этим Министерство обороны россии объявило о намерении ввести краткосрочное «перемирие» в войне против Украины на период 8-9 мая. Решение принято по указанию президента рф владимира путина и приурочено к годовщине победы во Второй мировой войне.

Напомним, ранее появилась информация, что во время разговора с американским президентом Дональдом Трампом путин якобы согласился объявить временное перемирие на 9 мая. Впоследствии Трамп сказал, что это он предложил путину «короткое перемирие» в Украине.

Президент Владимир Зеленский накануне заявил, что украинские дроны могут пролететь на параде в Москве.

