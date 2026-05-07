Польша готова принять войска США, которые Трамп выведет из Германии

Польша готова принять американские войска, которые США могут вывести из Германии. Президент Кароль Навроцкий заявил о готовой инфраструктуре и намерении лично убеждать Дональда Трампа.
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что страна готова принять американских военных, которых администрация президента США Дональд Трамп может вывести из Германии.

Об этом он сказал во время учений НАТО в Литве, пишет Politico.

По словам Навроцкого, если Вашингтон примет решение сократить военное присутствие в Германии, Польша готова разместить американские подразделения на своей территории.

«У нас уже есть готовая инфраструктура для этого», – подчеркнул польский президент.

Заявление прозвучало на фоне информации о возможном сокращении около 5 тысяч американских военнослужащих в Германии в течение следующего года. Сам Трамп ранее допускал, что масштабы вывода могут быть еще больше.

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявлял, что Варшава не должна «переманивать» войска союзников из других стран Европы. Несмотря на это, он также подтвердил, что Польша заинтересована в увеличении американского военного присутствия.

Слова Туска вызвали критику со стороны оппозиционной партии «Право и справедливость», к которой принадлежит и Навроцкий. Там обвинили правительство в том, что оно больше учитывает позицию Берлина, чем безопасность Польши.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Босацкий сообщил, что переговоры между Варшавой и Вашингтоном по расширению присутствия США уже продолжаются как на дипломатическом, так и на военном уровнях.

Отмечается, что сейчас на территории Польши находятся около 10 тысяч американских военных, тогда как в Германии – примерно 36 тысяч.

Напомним, ранее Пентагон сообщил о планах вывести около 5 тысяч американских военных из Германии и перебросить их в США и на другие зарубежные базы.

Позже президент США Дональд Трамп допустил дальнейшее сокращение американского военного присутствия в Германии. Это произошло на фоне разногласий с канцлером Германии Фридрихом Мерцем по поводу политики на Ближнем Востоке.

В то же время Конгресс раскритиковал решение Трампа о сокращении войск США в Германии.

