Оккупанты ударили по детскому саду в центре Сум, есть раненые

В среду, 6 мая, российские войска ударили беспилотниками по детскому саду в центральной части Сум. По предварительной информации, есть раненые.

Об этом сообщили в ОВА и Сумском городском совете.

«Зафиксировано попадание двух БПЛА в центральной части города – в здание детского сада. Информация о пострадавших и масштабах разрушений в настоящее время уточняется», – сообщил и.о. Сумского городского головы Артём Кобзар.

В СМИ сообщили, что, по предварительным данным, в результате атаки пострадали как минимум два человека. Последствия атаки уточняются.

Напомним, утром 6 мая армия россии ударила дронами по двум районам Харькова и автомобилю с гражданскими на Сумщине. В результате атаки оккупантов на Сумщине женщина погибла на месте, а в Харькове двое пострадавших.

Также известно, что в течение ночи российские войска выпустили по Украине баллистические ракеты «Искандер-М», управляемую авиационную ракету Х-31, а также более сотни ударных беспилотников различных типов.

