Украина просит международную поддержку для спасения людей с левобережья Херсонщины

Национальная безопасность
Читати українською
Украина обратилась в ООН и Красный Крест из-за критической гуманитарной ситуации на оккупированной Херсонщине. Более 6 тысяч человек нуждаются в помощи и эвакуации.
ArmyInform

Украина обратилась к международным партнерам и организациям с просьбой помочь спасти гражданских, остающихся на временно оккупированной части Херсонской области.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины в Facebook.

Как менялась площадь оккупированных территорий Украины во время российского вторженияКак менялась площадь оккупированных территорий Украины во время российского вторжения с момента начала аннексии Крыма и части Донбасса по 2026 год – на инфографике «Слово и дело».

Речь идет, в частности, о жителях Алешек, Голой Пристани, Старой и Новой Збурьевки, где ситуация стремительно ухудшается.

В ведомстве подчеркивают, что в этих населенных пунктах фактически отсутствуют условия для обеспечения базовых потребностей людей, включая детей. В то же время российские оккупационные силы ограничивают возможность выезда населения и блокируют поставки продуктов, товаров первой необходимости и медикаментов.

Критическая инфраструктура в регионе практически уничтожена – нет электро- и газоснабжения. Из-за этого численность населения резко сократилась: из более чем 40 тысяч человек осталось около 6 тысяч. В Алешках, в частности, количество жителей уменьшилось с 24 тысяч до примерно 2 тысяч.

«Населенные пункты находятся на грани выживания. Гражданские, которые пытаются купить продукты или выехать на собственном транспорте, становятся мишенью для атак российских дронов. Есть многочисленные свидетельства людей, которые потеряли близких, но не могут даже должным образом их похоронить из-за постоянных боевых действий», – заявили в МИД.

По оценкам, в гуманитарной помощи нуждаются более 6 тысяч человек, среди которых около 200 детей. Большинство из них – маломобильные. По состоянию на данный момент в государственные органы уже поступило более 220 обращений с просьбой об эвакуации.

В связи с этим МИД вместе с Координационным штабом по эвакуации начал консультации с ООН и Международным комитетом Красного Креста относительно возможных механизмов спасения людей на левобережье Херсонщины. Украинская сторона также работает над привлечением более широкого круга международных организаций и призывает партнеров усилить давление на россию, чтобы та соблюдала нормы международного гуманитарного права и обеспечила создание безопасных эвакуационных коридоров.

Напомним, на начало апреля под оккупацией российской армии находилось 116,7 тысячи квадратных километров украинской земли. Речь идет как о территориях, захваченных во время полномасштабного вторжения, так и о землях, которые рф аннексировала в 2014 году и до 2022 года. «Слово и дело» рассказывало, как менялась площадь оккупированных территорий Украины во время российского вторжения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Гуманитарная помощь Эвакуация Херсонская область Война с Россией Оккупация Война в Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Россия снова ударила дронами по Харькову: вспыхнул пожар, есть пострадавшие
Возле Ормузского пролива застряли более полутора тысяч судов – CNN
авторская колонкаЗеленский на контракте до конца войны. Колонка Леонида Швеца
Апелляция уменьшила залог подозреваемому по делу зерна ГПЗКУ
инфографикаКак правительство Юлии Свириденко выполняет обязательства своей программы
В Москве полностью отключат мобильный интернет и СМС на 9 мая
Минюст просит ВАКС конфисковать активы Азарова и его сына
Люксембургский евродепутат вербует коллег для поездки в россию – Politico
В Мерефе возросло количество погибших в результате российской атаки 4 мая
Подозреваемому застройщику продлили обязанности по делу Чернышева
Больше новостей