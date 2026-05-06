Глава наблюдательного совета Sense Bank Гладыщенко самоустранился от исполнения полномочий

Председатель наблюдательного совета Sense Bank Николай Гладыщенко принял решение временно сложить свои полномочия после появления записей разговоров фигурантов дела «Мидас».

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Соответствующее заявление Николай Гладыщенко подал 6 мая по собственной инициативе. Речь идет об отстранении на период, необходимый для выяснения всех обстоятельств, связанных с негативной информацией, появившейся в медиа.

«Вчера, 5 мая, на заседании ВСК Верховной Рады Украины по вопросам экономической безопасности я подробно и правдиво ответил на вопросы членов комиссии, а также заявил об открытости к дальнейшему взаимодействию с уполномоченными органами. Как председатель Наблюдательного совета АО «Сенс Банк» я прежде всего чувствую ответственность за судьбу государственного банка, необходимость обеспечить его стабильную деятельность, особенно в контексте подготовки к будущей приватизации», – отметил Гладыщенко.

Он подчеркнул, что именно из-за общественного резонанса решил отойти от исполнения обязанностей до полного прояснения ситуации. По его словам, банк остается открытым к сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами.

Во время внеочередного заседания наблюдательного совета заявление Гладыщенко было поддержано. Исполнение обязанностей главы совета временно возложено на Петра Новака.

Отметим, НБУ официально сообщил о намерении проверить процесс формирования наблюдательного совета Sense Bank. Регулятор отметил, что в настоящее время продолжается оценка соответствия его состава установленным требованиям. В случае подтверждения обоснованных сомнений в независимости членов совета, НБУ обещает действовать в соответствии с законодательством. В частности, будет проведен мониторинг соответствия критериям независимости самого Гладыщенко.

Напомним, недавно «Украинская правда» опубликовала вторую часть расшифровок так называемых «пленок Миндича», в которых, по утверждению издания, речь идет о возможном влиянии приближенных к Офису президента лиц на государственный Sense Bank. Согласно обнародованным расшифровкам, фигуранты расследования НАБУ обсуждали будущие назначения в наблюдательный совет еще до их официального утверждения правительством и согласования Нацбанком.

6 мая президент Украины Владимир Зеленский приказал до конца года разобраться с приватизацией Sense Bank.

