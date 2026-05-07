СМИ узнали, когда Умеров может встретиться в США со спецпосланником Трампа

Глава украинской переговорной группы и секретарь СНБО Рустем Умеров в ближайшие дни может отправиться в США для встречи со спецпредставителем американского президента Стивом Виткоффом.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой переговоров.

19 марта 2026, 18:38 Мир на паузе: почему переговоры между США, Украиной и рф не дали результат Причиной стала война в Иране и неправильное понимание Трампом причин российско-украинской войны.

По информации собеседников агентства, встреча между Умеровым и Виткоффом может состояться в Майами уже на этой неделе. Детали повестки дня официально не раскрываются.

Отмечается, что на фоне обострения конфликта между США, Израилем и Ираном тема мирных переговоров между Украиной и россией в последние недели отошла на второй план, а переговорный процесс фактически остается заблокированным.

По данным агентства, в Киеве надеялись, что Стив Виткофф вместе с Джаредом Кушнером посетят Украину, однако на данный момент такая поездка остается под вопросом.

Отдельно Bloomberg упоминает, что вероятная поездка Умерова пройдет на фоне нового витка коррупционного скандала в Украине. На прошлой неделе издание «Украинская правда» обнародовало записи разговоров, в которых якобы фигурируют отдельные соратники президента Владимира Зеленского, а также сам Умеров.

Также издание упоминает, что Украина предлагала россии перемирие на этой неделе, однако боевые действия и обстрелы продолжились.

Напомним, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщал о возможном приезде в Киев спецпредставителя США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в апреле.

Впоследствии выяснилось, что посланники Дональда Трампа отложили поездку в украинскую столицу, хотя этот визит обсуждали месяцами. Вероятной причиной отсрочки называют отсутствие прогресса в вопросе мирных переговоров.

Также сообщалось, что США до сих пор не предоставили ответ на инициативу Зеленского по проведению в Киеве встречи на уровне технических групп.

На фоне этих событий в медиа появилась информация, что президент Зеленский может изменить подход и начать подготовку новой стратегии переговоров с рф без прямого участия США. Сообщается, что после длительных попыток привлечь Дональда Трампа к процессу, украинская сторона якобы прекратила усилия по удержанию Вашингтона в роли главного посредника.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.