В Румынии может затянуться процесс формирования нового правительства

Мир
Читати українською
Формирование нового правительства в Румынии может занять несколько недель из-за сложных политических переговоров. Временный кабинет Илье Боложана продолжит работу, пока идут консультации по созданию новой коалиции.
Inquam Photos / Octav Ganea

Временное правительство Румынии во главе с премьер-министром Илье Боложаном, вероятно, останется у власти еще как минимум более месяца. Причина – сложные и затяжные консультации между политическими партиями по формированию новой правящей коалиции.

Об этом сообщило издание Digi24 со ссылкой на источники.

В каких странах будут переизбирать власть в 2026 годуВ 2026 году будут выбирать нового президента в 19 странах мира. Выборы в законодательные органы готовятся провести 37 государств. Подробнее – на инфографике.

Президент Румынии Никушор Дан планирует сначала провести неформальные, а затем официальные переговоры с лидерами парламентских сил, чтобы определить возможный формат нового правительства.

В то же время в ближайшие дни внимание главы государства будет сосредоточено на саммите «Бухарестской девятки», который состоится 13 мая. Из-за этого быстрых решений по коалиции не ожидается.

Напомним, парламент Румынии отправил в отставку правительство Илье Боложана из Национал-либеральной партии (PNL), поддержав вотум недоверия почти рекордным количеством голосов.

После этого в стране обострилась политическая кризисная ситуация, поскольку отставка правительства фактически разрушила действующую коалицию и поставила под сомнение способность политических сил быстро сформировать новую стабильную проевропейскую парламентскую большинство.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Правительство Отставка правительства Румуния Политики
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Россия снова ударила дронами по Харькову: вспыхнул пожар, есть пострадавшие
Возле Ормузского пролива застряли более полутора тысяч судов – CNN
авторская колонкаЗеленский на контракте до конца войны. Колонка Леонида Швеца
Апелляция уменьшила залог подозреваемому по делу зерна ГПЗКУ
инфографикаКак правительство Юлии Свириденко выполняет обязательства своей программы
В Москве полностью отключат мобильный интернет и СМС на 9 мая
Минюст просит ВАКС конфисковать активы Азарова и его сына
Люксембургский евродепутат вербует коллег для поездки в россию – Politico
В Мерефе возросло количество погибших в результате российской атаки 4 мая
Подозреваемому застройщику продлили обязанности по делу Чернышева
Больше новостей