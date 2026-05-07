В Румынии может затянуться процесс формирования нового правительства

Временное правительство Румынии во главе с премьер-министром Илье Боложаном, вероятно, останется у власти еще как минимум более месяца. Причина – сложные и затяжные консультации между политическими партиями по формированию новой правящей коалиции.

Об этом сообщило издание Digi24 со ссылкой на источники.

Президент Румынии Никушор Дан планирует сначала провести неформальные, а затем официальные переговоры с лидерами парламентских сил, чтобы определить возможный формат нового правительства.

В то же время в ближайшие дни внимание главы государства будет сосредоточено на саммите «Бухарестской девятки», который состоится 13 мая. Из-за этого быстрых решений по коалиции не ожидается.

Напомним, парламент Румынии отправил в отставку правительство Илье Боложана из Национал-либеральной партии (PNL), поддержав вотум недоверия почти рекордным количеством голосов.

После этого в стране обострилась политическая кризисная ситуация, поскольку отставка правительства фактически разрушила действующую коалицию и поставила под сомнение способность политических сил быстро сформировать новую стабильную проевропейскую парламентскую большинство.

