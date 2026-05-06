Россия ударила по Харькову и Сумщине: есть погибшая и раненые

Утром 6 мая армия россии ударила дронами по двум районам Харькова и автомобилю с гражданскими в Сумской области. В результате атаки оккупантов на Сумщине женщина скончалась на месте, а в Харькове двое пострадавших.

Об этом сообщают начальник Сумской ОВА Олег Григоров и мэр Харькова Игорь Терехов в соцсетях.

На Сумщине, по данным Григорова, российский БПЛА прицельно атаковал гражданский автомобиль на территории Стецковского старостата. В результате вражеского удара женщина погибла на месте. Водитель авто получил ранения, его забрали в больницу медики.

«К сожалению, в результате удара вражеского дрона погибла пассажирка. Мои искренние соболезнования родным и близким погибшей. Водитель получил ранения. Его госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь», – написал глава Сумской ОВА.

В Харькове враг нанес удары беспилотниками по Шевченковскому и Новобаварскому районам города. Пострадали две женщины, у них острая реакция на стресс.

«В результате попадания «шахеда» по частному дому в Новобаварском районе вспыхнул пожар. Также повреждены соседские подворья (количество уточняется)», – написал мэр Харькова Игорь Терехов в Телеграме.

Позже он добавил, что в общей сложности повреждено 12 частных домов в Новобаварском районе.

«Очень серьезные повреждения – полностью разрушена кровля, несущие стены. За помощью обратились два человека. Это была острая реакция на стресс. Вообще пострадали 12 частных жилых домов», – сказал журналистам городской голова Харькова Игорь Терехов.

В МВД и пресс-службе полиции Харьковщины также подтвердили информацию о двух пострадавших в Новобаварском районе. Ими оказались две женщины 48 и 53-х лет.

«Взрыв вызвал пожар на площади около 120 кв. м, повреждены также соседние домовладения», – добавили в МВД.

Предварительно, войска рф применили дрон «Герань-2», уточнили в облпрокуратуре.

Напомним, российские войска в ночь на 6 мая выпустили по Украине баллистические ракеты «Искандер-М», управляемую авиационную ракету Х-31, а также более сотни ударных беспилотников различных видов.

Во вторник, 5 мая, российские войска атаковали КАБами несколько предприятий в Запорожье. Сообщалось о ряде пожаров: горели автомобили, магазин и одно из предприятий. В результате атаки погибли 12 человек, также известно о 43 пострадавших.

Также в МВД сообщали, что в Украине уже известно о 27 погибших и по меньшей мере 120 раненых в результате российских ударов 5 мая.

