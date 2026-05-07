В США опубликовали предполагаемую предсмертную записку Эпштейна

Федеральный суд в США обнародовал предполагаемую предсмертную записку американского финансиста Джеффри Эпштейна, которая несколько лет оставалась засекреченной в рамках уголовного дела его бывшего сокамерника Николаса Тартальйоне.

Документ опубликовал федеральный судья Кеннет Карас после того, как газета The New York Times обратилась в суд с просьбой рассекретить материалы.

Издание отмечает, что не смогло независимо подтвердить подлинность записки, однако в ней содержатся фразы, которые Эпштейн ранее использовал в своих электронных письмах и других заметках.

В записке автор жалуется на расследование и уголовные обвинения. Она начинается словами: «Они расследовали меня месяцами – НИЧЕГО НЕ НАШЛИ!!!». Далее говорится о том, что обвинения касались событий многолетней давности.

Также в тексте содержатся фразы: «Это привилегия – иметь возможность самому выбрать время попрощаться» и «Что вы хотите, чтобы я сделал – разрыдался?!». В конце записки написано: «НЕ ВЕСЕЛО. НЕ СТОИТ ЭТОГО!!».

По словам сокамерника Тартальйоне, он нашёл записку в июле 2019 года внутри графического романа после того, как Эпштейна вынесли из камеры без сознания с тканью, обмотанной вокруг шеи. Тогда финансист пережил предполагаемую попытку самоубийства, однако через несколько недель его нашли мёртвым в федеральном изоляторе Metropolitan Correctional Center в Нью-Йорке. На момент смерти ему было 66 лет.

Тартальйоне, который ранее работал полицейским в штате Нью-Йорк, рассказал журналистам, что записка была написана на жёлтом листе, вырванном из юридического блокнота. Он передал документ своим адвокатам, поскольку считал, что тот может помочь его защите после того, как Эпштейн сначала заявил тюремщикам, будто сокамерник напал на него.

Позже Эпштейн отказался от этих обвинений и заявил администрации тюрьмы, что «никогда не имел проблем» с Тартальйоне.

Как отмечает The New York Times, записки не было среди миллионов страниц документов, которые Министерство юстиции США ранее обнародовало по делам, связанным с Эпштейном. Представительница ведомства сообщила журналистам, что министерство ранее не видело этого документа.

Напомним, ещё в феврале Министерство юстиции США обнародовало документы, проливающие новый свет на последние часы жизни Джеффри Эпштейна.

Как известно, «файлами Эпштейна» называют большой массив судебных документов, свидетельств и списков, связанных с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в создании международной сети торговли людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

В связях с сексуальным преступником подозревались ряд знаменитостей и политиков, в частности Дональд Трамп, Билл Гейтс, иллюзионист Дэвид Копперфильд, бывший член британской королевской семьи принц Эндрю и другие.

