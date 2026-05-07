Льву XIV не дали изменить данные в банке, потому что не поверили, что он Папа Римский – NYT

Папа Римский Лев XIV попал в курьезную ситуацию во время попытки изменить личные данные в своем банке в США. Сотрудница службы поддержки не поверила, что звонит понтифик и бросила трубку.

Об этом случае рассказал близкий друг Папы, священник Том Маккарти, во время выступления перед католической общиной в Нейпервилле, а историю опубликовала The New York Times.

По словам Маккарти, инцидент произошел через два месяца после того, как кардинал Роберт Прево стал новым главой Католической церкви.

Понтифик позвонил в свой американский банк, представился как Роберт Прево и попросил изменить номер телефона и адрес в документах. Он также ответил на контрольные вопросы для подтверждения личности.

Впрочем, сотрудница банка заявила, что этого недостаточно, и попросила клиента лично явиться в отделение.

«Ну, я не смогу этого сделать», – ответил Папа, по словам священника.

После этого Лев XIV решил объяснить ситуацию и сказал: «Имело бы для вас значение, если бы я сказал, что я – Папа Римский Лев?»

Однако работница банка не поверила словам собеседника и положила трубку.

В итоге вопрос удалось решить только после вмешательства другого священнослужителя, который лично знал президента банка.

Имя сотрудницы банка, завершившей разговор с Папой Римским, решили не разглашать.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал понтифика и заявил, что Лев XIV якобы смог стать Папой Римским только благодаря ему.

Также сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио посетит Рим на фоне конфликтов США с Папой Римским и Италией.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.