В Запорожье стремительно возросло количество пострадавших в результате российской атаки

В Запорожье количество пострадавших в результате российской атаки возросло до 43 человек, 18 из них госпитализированы, четверо – в тяжелом состоянии.
Количество пострадавших в результате российской атаки на Запорожье во вторник, 5 мая, возросло до 43 человек. Восемнадцать раненых госпитализированы.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

«18 людей в больницах, в том числе четверо – тяжелые: увеличивается количество пострадавших в результате вчерашней вражеской атаки на Запорожье. К медикам уже обратились 43 человека в возрасте от 20 до 66 лет. Восемнадцать раненых госпитализированы», – говорится в сообщении.

Как отмечается, состояние четверых медики оценивают как тяжелое, еще 14 человек – в состоянии средней тяжести. Остальные пострадавшие после получения медицинской помощи лечатся дома.

Напомним, во вторник, 5 мая, российские войска атаковали КАБами несколько предприятий в Запорожье. Сообщалось о ряде пожаров: горели автомобили, магазин и одно из предприятий. В результате атаки погибли 12 человек, также было известно о 20 пострадавших.

Также в МВД сообщали, что по состоянию на вечер вторника, 5 мая, в Украине было зафиксировано 27 погибших и как минимум 120 раненых в результате российских ударов.

