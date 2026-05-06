Берлин запретил использование советской и русской символики на 8 и 9 мая

Берлин ввел ограничения на проведение собраний и доступ к общественным местам вблизи трех советских военных мемориалов на период с 8 по 9 мая. Также на эти дни запретили использование российской и советской символики.

Об этом сообщила полиция Берлина.

Ограничения будут действовать с 6:00 8 мая до 22:00 9 мая. Речь идет о территориях в районах Трептов-Кёпеник, Митте и Панков. В этих зонах запрещено ношение военной формы и знаков различия, демонстрация символов Z и V, георгиевских лент, а также флагов и предметов с российской символикой. Под запрет также попали флаги СССР, Беларуси, Чеченской Республики и портреты их руководителей, а также изображение Украины без учета временно оккупированных территорий.

Отдельно запрещено исполнение российских военных и маршевых песен – в частности, всех вариантов «Священной войны».

Ограничения распространяются на всех людей, которые будут находиться в этих зонах, независимо от их участия в демонстрациях. Исключения предусмотрены только для дипломатических представителей и лиц с соответствующими привилегиями.

В то же время ветеранам Второй мировой войны разрешено носить военную форму, знаки различия и георгиевские ленты. Также символику можно использовать в составе венков и цветочных композиций, возлагаемых к мемориалам.

В полиции подчеркнули, что символы, которые раньше воспринимались как нейтральные – в частности, георгиевские ленты, советские флаги или военная форма – в контексте полномасштабной войны рф против Украины приобрели новый смысл. Отмечается, что российская пропаганда прямо связывает современную агрессию с победой над нацизмом во Второй мировой войне, что усложняет отделение исторической памяти от поддержки войны.

Особое внимание в документе уделено безопасности украинских беженцев в Берлине. Власти считают, что демонстрация подобной символики может иметь для них откровенно пугающий характер.

