Три страны Европы увеличили выдачу шенгенских виз россиянам – СМИ

Несмотря на санкции против россии из-за войны в Украине, страны Евросоюза в 2025 году начали активнее выдавать шенгенские визы гражданам рф. Среди лидеров – Франция, Италия и Испания.

Об этом сообщает Euractiv.

По данным издания, конфиденциальная статистика, которую обсуждали дипломаты ЕС, свидетельствует: в 2025 году россияне подали более 670 тысяч заявок на шенгенские визы – это почти на 8% больше, чем годом ранее. В то же время страны ЕС выдали более 620 тысяч виз, что на 10,2% больше по сравнению с 2024 годом.

Больше всего россиянам выдавали туристические визы: более 477 тысяч, или около 77% от всех разрешений на въезд. Далее по популярности – поездки к родственникам и друзьям, а также бизнес-поездки.

Почти три четверти всех заявок от граждан рф пришлись на Францию, Италию и Испанию. Именно Франция не только выдала больше всего виз, но и продемонстрировала наиболее заметный рост – количество разрешений для россиян там увеличилось более чем на 23%.

В то же время страны Балтии и Польша выступают против такой практики. Они считают, что россияне не должны иметь возможность путешествовать по Европе для отдыха, пока россия продолжает войну против Украины.

Как пишет Euractiv, из-за этого вопроса между странами ЕС возникла напряженность. Некоторые дипломаты были недовольны тем, что данные о выдаче виз россиянам временно убрали из внутреннего документа Еврокомиссии – так называемого «Шенгенского барометра». После протестов восьми государств статистику вернули отдельным техническим отчетом.

В Еврокомиссии напомнили, что еще в 2022 году рекомендовали странам-членам ограничить выдачу виз гражданам рф, а соглашение об упрощенном визовом режиме с Москвой полностью приостановили после полномасштабного вторжения.

Также в 2025 году для россиян отменили многократные шенгенские визы – теперь для каждой новой поездки необходимо подавать отдельную заявку, что позволяет проводить более частые проверки безопасности.

Кроме этого, в ЕС обсуждают возможный запрет на въезд для граждан россии, которые имеют боевой опыт войны против Украины. Инициативу могут представить уже до июня.

Напомним, ранее ряд стран ЕС выступил за усиление ограничений для граждан рф, которые участвовали в войне против Украины. Восемь государств-членов призвали Евросоюз подготовить механизм запрета на въезд в Шенгенскую зону для бывших российских военных.

Еще в январе СМИ сообщали, что Эстония предложила на уровне ЕС ввести отдельный запрет на въезд для россиян, которые воевали в составе армии рф против Украины.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.