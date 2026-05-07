В Польше готовы «простить» Фицо поездку в рф, если он будет помогать Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в россию 9 мая можно будет «простить», если Братислава не будет блокировать помощь Украине.

Об этом сообщает издание Dennik N.

Сикорский, выступая во время конференции по безопасности Defence24 Days в Варшаве, заявил, что Польша может простить словацкому премьеру Роберту Фицо поездку в рф, если тот не будет блокировать помощь Украине.

«Несколько дней назад я читал интервью с премьером Фицо. На самом деле оно было очень позитивным. Если он разблокирует помощь Украине, но при этом поедет в россию, возможно, мы сможем ему это простить», – сказал глава польской дипломатии.

Сикорский также отметил, что видит определенные позитивные изменения в риторике словацкого премьера в отношении Украины и надеется на новый этап сотрудничества внутри «Вышеградской четверки».

Помимо этого, польский министр выразил надежду, что будущее правительство Венгрии также может прекратить блокирование решений по поддержке Украины. Он напомнил, что ЕС уже согласовал кредитную помощь Украине на 90 миллиардов евро.

Напомним, премьер Словакии Роберт Фицо ранее подтвердил намерение встретиться с путиным во время своей поездки в россию, хотя и заметил, что не будет участвовать в самом военном параде 9 мая.

Реагируя на возможный визит Фицо в рф, Литва и Латвия официально закрыли свое воздушное пространство для самолета словацкого премьера, заблокировав ему прямой путь в рф.

В то же время Прага выдала разрешение на пролет борта Фицо через свою территорию для осуществления этой поездки.

