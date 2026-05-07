Дроны нанесли удар по логистическому центру Минобороны рф в Подмосковье

Национальная безопасность
В российском Наро-Фоминске заявили об атаке беспилотников на военно-логистический комплекс «Нара» Министерства обороны рф.
В российском Наро-Фоминске заявили о атаке беспилотников на военно-логистический комплекс «Нара», который принадлежит Министерству обороны рф.

Об этом сообщают российские СМИ.

По данным из соцсетей, в городе были слышны взрывы, а на территории военного объекта работали экстренные службы.

Военно-логистический комплекс «Нара» является крупным объектом Минобороны рф, расположенным в Наро-Фоминске (Московская область) на территории военного городка №3. Он используется для хранения и распределения военных грузов и обеспечивает логистическую поддержку российских вооружённых сил.

В российских источниках объект описывается как высокотехнологичный производственно-логистический комплекс площадью более 180–200 гектаров, предназначенный для автоматизированного управления военными поставками.

Официального подтверждения масштаба повреждений или последствий атаки на данный момент нет.

Напомним, в ночь на 5 мая в российской Ленинградской области во время атаки дронов произошёл пожар в Киришах, где расположен один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф.. Ранее этот НПЗ уже несколько раз подвергался атакам беспилотников.

Также 1 мая Силы обороны Украины нанесли новый удар по Туапсинскому НПЗ, после чего на предприятии вспыхнул пожар.

