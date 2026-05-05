Оккупанты атаковали карету «скорой» на Херсонщине, есть пострадавшие

Российские оккупационные войска во вторник, 5 мая, нанесли удар по бригаде экстренной медицинской помощи в Херсонской области. В результате атаки есть травмированные.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА.

Там рассказали, что атака была зафиксирована примерно в 16:40 в селе Сагайдачное Новорайской общины. Враг ударил по карете «скорой» с помощью дрона типа «Ланцет».

В результате обстрела пострадали четверо медицинских работников: двое мужчин в возрасте 60 и 43 лет и две женщины 43 и 35 лет. У всех диагностированы контузии и закрытые черепно-мозговые травмы. Кроме того, старший из мужчин получил осколочное ранение шеи.

«Пострадавшим оказали медпомощь на месте», – уточнили в областной администрации.

Напомним, во вторник утром, 5 мая, российские оккупанты ударили по Запорожью и Чернигову, в результате чего ранения получили по меньшей мере девять человек.

Позже войска рф нанесли новый авиаудар по Запорожью, есть жертвы и раненые.

