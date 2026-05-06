Правительство разрешило выезд за границу отдельной категории женщин-чиновниц

Кабмин принял решение отменить ограничения на выезд за границу для отдельной категории женщин-чиновниц во время военного положения.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко 6 мая в Telegram.

По ее словам, отныне сотрудницы органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий и других определенных структур смогут пересекать границу без дополнительных ограничений.

В то же время изменения не распространяются на высших должностных лиц государства, ключевых руководителей органов государственной власти и их заместителей, в частности на членов Кабмина, руководство министерств и центральных органов исполнительной власти, Офиса Президента Украины, Аппарата Верховной Рады Украины, СНБО, СБУ, Национального банка, а также к народным депутатам, судьям Верховного Суда и Конституционного Суда Украины, прокурорам Офиса Генерального прокурора, руководителям государственных предприятий и государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.

Как отметила Свириденко, для них правила остаются неизменными, чтобы обеспечить бесперебойную работу государства.

Напомним, в мае Верховная Рада в очередной раз продлила действие военного положения в Украине и всеобщую мобилизацию.

