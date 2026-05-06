Удар по детсаду в Сумах: число погибших и пострадавших возросло

Число погибших в результате российского удара по детскому саду в Сумах возросло до двух человек. Жертвами стали сотрудницы учреждения. Также увеличилось число раненых.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС и глава ОВА Олег Григоров.

«До двух человек увеличилось число погибших в результате российского удара по детскому саду. Спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело», – говорится в сообщении спасателей.

Как уточнил Григоров, сегодня в Сумах во время удара по детскому саду погибли две его сотрудницы – женщины 48 и 45 лет. Еще семь человек пострадали, им оказали необходимую помощь. В больнице остается 52-летняя женщина, получившая более тяжелые ранения, добавил глава ОВА.

Напомним, сегодня днем российские войска ударили беспилотниками по детскому саду в центральной части Сум. Ранее было известно об одной погибшей и двух пострадавших.

Кроме того, утром 6 мая армия россии ударила дронами по двум районам Харькова и автомобилю с гражданскими на Сумщине.

Также сообщалось, что из-за вчерашней атаки рф КАБами на Запорожье в городе снова возросло количество пострадавших. За помощью обратились 46 раненых.

