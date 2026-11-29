В Албании во время студенческой акции протеста против правительства произошли столкновения с полицией. Демонстранты забросали правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью, а силовики применили слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.

Об этом сообщает Reuters.

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В субботу, 28 ноября, в столице Албании Тиране во время празднования Дня независимости студенческие протесты переросли в столкновения с полицией.

Сообщается, что участники протеста, которые были в масках, забросали здание правительства камнями и пытались прорваться через полицию к офису премьер-министра.

Как известно, протесты в Албании начались из-за недовольства коррупцией в правительстве, нехваткой рабочих мест и низким качеством образования. Одно из требований протестующих – отставка премьер-министра Эди Рамы.

Демонстрации, которые продолжаются с середины октября и распространились из столицы на другие города страны, неоднократно перерастали в насилие. Участники протестов поджигали правительственные здания и банки, разбивали витрины магазинов и вырывали брусчатку, чтобы бросать ее в полицию.

Премьер-министр Эди Рама и его правительство отрицают обвинения в коррупции и призывают протестующих к диалогу. Чтобы уменьшить общественное недовольство, власти также ввели ряд мер, в частности удешевление топлива и увеличение помощи малообеспеченным семьям.

Напомним, нынешним беспорядкам предшествовали многомесячные протесты против масштабного строительства курорта на побережье, который поддерживает Джаред Кушнер – зять президента США Дональда Трампа. Местные жители ранее заявляли, что строительство планируют на заповедных территориях, которые являются местом гнездования фламинго и редких черепах.

Как известно, этой осенью в ряде стран Европы состоялись масштабные протесты. В частности, в Чехии тысячи людей протестовали против изменения финансирования общественных медиа, а в Португалии – против нового правительственного законопроекта об аренде жилья.

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