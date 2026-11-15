В Праге десятки тысяч человек протестовали против изменения финансирования общественных СМИ

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В Праге 15 ноября десятки тысяч людей протестовали против планов правительства отменить абонентскую плату за телевидение и радио и перевести общественные СМИ на государственное финансирование.
Reuters

В воскресенье, 15 ноября, в Праге десятки тысяч людей вышли на протест против планов чешского правительства изменить систему финансирования общественных СМИ. Участники акции выступили против отмены абонентской платы за телевидение и радио и перехода вещателей на государственное финансирование.

Об этом сообщает Reuters.

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По предварительным оценкам местных властей, акция могла собрать сотни тысяч участников. Ее организовали накануне 17 ноября – даты, когда Чехия отмечает годовщину Бархатной революции 1989 года. Тогда в стране свергли коммунистический режим, а президентом стал диссидент и драматург Вацлав Гавел.

Местом проведения протеста выбрали парк Летна. В воскресенье он быстро заполнился людьми, а из-за большого количества участников были заблокированы расположенные рядом станции метро.

Некоторые протестующие пришли в остроконечных шляпах, сделанных из газет. Так они почтили память мультипликационного персонажа, который на протяжении десятилетий был символом вечерних детских сказок на Чешском телевидении.

Правительство премьер-министра Андрея Бабиша, которое опирается на поддержку ультраправой партии SPD и евроскептической политической силы «Автомобилисты», обвиняет частные и общественные СМИ в предвзятом освещении событий.

Коалиция продвигает законопроект, предусматривающий отмену ежемесячной платы за пользование телевидением и радио. Сейчас сбор составляет 205 крон (примерно 9,26 доллара) и является одним из источников финансирования общественных вещателей. Документ уже прошел предварительное голосование и ожидает дальнейшего рассмотрения.

Напомним, в пятницу, 23 октября, в Праге произошли столкновения между полицией и участниками акции протеста против изменения системы финансирования общественных СМИ. Несколько десятков митингующих пытались силой проникнуть в здание Палаты депутатов Чехии, однако правоохранители им помешали.

Тем временем в субботу, 14 ноября, десятки тысяч людей вышли на улицы португальских городов, протестуя против стремительного подорожания жилья. Участники акций требуют ограничить рост арендной платы и увеличить количество доступного жилья.

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