Силы обороны Украины нанесли удар по пункту постоянной дислокации подразделения российского испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. По предварительным оценкам, потери российской армии могут превышать 100 военнослужащих убитыми и ранеными.

Об этом сообщили в группировке войск «Юг».

По данным украинской разведки, в результате удара уничтожена учебно-тренировочная база, где готовили операторов российских беспилотников. Также поражены места размещения личного состава и хранения дронов. Кроме того, подтверждено поражение представителей руководства подразделения.

Предварительно, российская армия могла потерять более 30 военнослужащих убитыми и до 70 ранеными.

По сообщениям очевидцев, после атаки в районе пораженного объекта неоднократно взрывались боеприпасы. Значительное количество российских военных доставили в местную больницу. Тела погибших, по имеющейся информации, вывезли в Мариуполь.

Операцию спланировал координационный центр применения ударных беспилотных систем центра объединенной огневой поддержки группировки войск «Юг». В ее проведении участвовали подразделение Harpy Group, Служба внешней разведки Украины, Центр специальных операций СБУ «Альфа», 422-й отдельный полк беспилотных систем «Luftwaffe» и 427-я отдельная бригада беспилотных систем «Рарог».

Напомним, Силы обороны Украины 26 ноября и в ночь на 27 ноября нанесли удары по средствам противовоздушной обороны, пунктам управления и логистическим объектам российских войск. Среди пораженных целей – зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» в Запорожской области.

Также в ночь на 26 ноября поразили военный аэродром «Мариновка» в Волгоградской области рф и нефтеперекачивающую станцию компании «Транснефть» в Башкортостане.

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