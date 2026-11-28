Офис военного омбудсмена предложил ввести балльную систему выслуги, согласно которой мобилизованные военнослужащие смогут получить право на увольнение после накопления 12 баллов. Также предусматривается отсрочка от повторной мобилизации на один год.

Об этом сообщает hromadske по итогам встречи представителей Офиса военного омбудсмена с журналистами.

27 апреля 2026, 18:40 До 3 лет: Решетилова предложила установить новые сроки мобилизации Омбудсмен Ольга Решетилова считает, что в Украине будет возможна демобилизация при условии мобилизации населения, избегающего службы. А чтобы мужчины доверяли оборонным структурам и шли служить – нужно определить реальные сроки службы и придерживаться их.

Согласно предложенной модели, баллы будут начисляться в зависимости от условий прохождения службы:

1 балл – за месяц выполнения боевых приказов в зоне боевых действий;

0,4 балла – за месяц пребывания в зоне боевых действий без выполнения боевых приказов;

0,33 балла – за выполнение определенных специальных задач вне зоны боевых действий;

0,2 балла – за месяц службы вне зоны боевых действий.

За лечение и реабилитацию после ранений предлагают начислять дополнительные баллы. Военнослужащим, которые накопили 12 баллов, но продолжают службу, могут установить ежемесячную доплату в размере 50 тыс. грн.

Другая модель предусматривает льготное исчисление выслуги с применением тройного коэффициента ко времени пребывания в зоне боевых действий. Таким образом, 18 месяцев службы будут засчитываться как 4,5 года.

Достижение такого срока предлагают определить основанием для подачи рапорта на увольнение и получения годовой отсрочки от мобилизации.

В Офисе военного омбудсмена также подчеркнули необходимость проверки кадрового состава воинских частей. В частности, предлагают оценить соответствие занимаемых должностей состоянию здоровья военнослужащих, имеющих ограничения по заключениям ВВК, а также возможность их перевода или поэтапного увольнения.

Следующим этапом должна стать проработка механизмов реализации этих предложений совместно с Минобороны и Генштабом, а также подготовка необходимых законодательных изменений.

В настоящее время предложенные модели не утверждены и не являются действующими основаниями для увольнения с военной службы.

Напомним, 27 апреля военный омбудсмен Ольга Решетилова предложила установить сроки службы для мобилизованных на уровне двух-трех лет. По ее словам, определенные сроки необходимы для проведения ротаций и постепенного увольнения военнослужащих.

15 июня в Минобороны заявляли о планах до конца 2026 года начать поэтапное увольнение военнослужащих, которые дольше всего находятся на службе. Для этого предусматривалось принятие соответствующих нормативных изменений.

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