В Португалии вспыхнула новая волна протестов и стычки с полицией, десятки пострадавших

В португальской столице Лиссабоне и городе Порту правоохранители силой разогнали палаточные городки протестующих, выступающих против нового правительственного законопроекта об аренде жилья. В результате стычек активистов с полицией пострадали десятки людей с обеих сторон, также есть задержанные.

Об этом сообщают Reuters и France 24.

19 августа 2026, 16:59 Что выводит людей на улицы в 2026 году: причины протестов в странах мира Протестные настроения в странах мира. На инфографике – где в 2026 году проходят митинги и по каким причинам.

Как отмечается, массовые протесты стали продолжением митингов против стремительного удорожания недвижимости в стране. Португалия в настоящее время переживает один из самых глубоких жилищных кризисов в Европе, с 2017 года стоимость покупки жилья выросла более чем в два раза, а аренды – почти вдвое. В частности, после многотысячного шествия по центру Лиссабона в субботу, 31 октября, митингующие разбили более полусотни палаток на площади Россио.

Около 4:30 утра в воскресенье, 1 ноября, спецназовцы со служебными собаками, выдвинув три предупреждения о незаконности установки палаток, начали разгон митингующих.

Согласно данным СМИ, для ликвидации палаточного городка и разгона сотен активистов полиция применила дубинки и щиты, аналогичную операцию правоохранители провели и в городе Порту на площади Дон Жуана.

По информации полиции, в столице силовики изъяли 69 палаток и задержали шесть человек, а в Порту снесли 30 палаток и еще семерых активистов задержали. В ходе стычек пострадали по меньшей мере 13 правоохранителей, восьмеро из которых попали в больницу.

При этом активистская группа Acampada Lisboa заявила, что в результате действий полиции пострадали более 30 протестующих, десятерым из них потребовалась госпитализация. Активисты призвали граждан снова выходить на улицы Лиссабона сегодня, 1 ноября.

Уточняется, что это уже второй подобный жесткий разгон демонстрантов за последнюю неделю, сопровождавшийся массовыми задержаниями. Тогда правоохранители также задержали десятки человек.

Как сообщается, протестующие требуют отозвать законопроект, который упрощает процедуру выселения арендаторов и отменяет ограничения на размер арендной платы по новым договорам. Этот документ уже был принят в первом чтении в парламенте при воздержании от голосования ультраправой партии «Чега».

В то же время, несмотря на сопротивление, премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру отказался отзывать инициативу, хотя и допустил внесение правок до окончательного голосования, которое должно состояться в ближайшие недели.

Как известно, параллельно во Франции десятки тысяч людей протестовали против роста цен и ухудшения государственных услуг. В ходе стычек полиция задержала 565 человек. Акции также прошли в Албании.

Напомним, в Германии молодежь также провела протесты против военной службы и удорожания жизни. Протесты прошли в 34 городах Германии.

Ранее немецкие правоохранители предупреждали о возможных попытках радикальных группировок воспользоваться протестами. По данным МВД Германии, к призывам приобщались представители части леворадикальной среды и отдельные группы, связанные с иностранным экстремизмом.

Также недавно в столице Чехии Праге тысячи людей вышли на акцию протеста против планов правительства изменить систему финансирования и управления общественными вещателями.

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