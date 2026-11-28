Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил своему главному политическому сопернику Гади Айзенкоту сформировать правительство национального единства и первым занять должность главы правительства.

Об этом пишет The Guardian.

30 октября 2026, 02:50 Нетаньяху победил на выборах в Израиле, но не смог получить большинство в парламенте На выборах в Израиле блок Биньямина Нетаньяху получил 53 мандата, оппозиция – 48. Для формирования правительства необходима поддержка 61 депутата.

Нетаньяху опубликовал в соцсетях предложение создать правительство национального единства. Он заявил, что готов отказаться от принципа, согласно которому лидер крупнейшей парламентской партии должен возглавлять правительство, и согласиться на то, чтобы Айзенкот стал премьером первым.

Сам Нетаньяху в начале срока должен был бы стать альтернативным премьером. Оппоненты политика отнеслись к предложению скептически, назвав его попыткой затянуть формирование нового правительства.

Как известно, накануне Айзенкот объявил, что планирует сформировать новое правительство до 6 декабря.

После предложения Нетаньяху Айзенкот пригласил его на срочные переговоры. Он заявил, что готов в течение следующих 24 часов оценить, насколько серьезными являются намерения «Ликуда» относительно создания правительства единства.

Отмечается, что оппозиция не доверяет предложению Нетаньяху, а среди союзников самого Айзенкота продолжаются споры относительно формата будущей коалиции. Они колеблются, привлекать ли ультраортодоксальные и арабские партии или договариваться с «Ликудом».

В частности, экс-премьер Яир Лапид назвал инициативу манипуляцией из-за склонности Нетаньяху нарушать соглашения, а лидер «Объединенного списка» Юсеф Джабарин призвал к его отстранению от власти.

Сейчас коалиция Айзенкота, по данным The Guardian, имеет только 36 из 120 мест в Кнессете.

Напомним, по итогам парламентских выборов, которые отличились самой высокой за последние 50 лет явкой, президент Израиля Ицхак Герцог первым поручил сформировать новое правительство лидеру оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкоту. На создание коалиции политику отвели 28 дней с возможностью продления этого срока еще на две недели.

Ранее стало известно, что ни один из политических блоков не получил достаточного количества мандатов для самостоятельного формирования правительства – силы премьер-министра Биньямина Нетаньяху получили 53 места, опередив оппозиционный лагерь Айзенкота, но так и не набрав парламентского большинства.

Кроме того, накануне голосования в медиа появлялись сообщения о якобы инициированном Ицхаком Герцогом непубличном соглашении, согласно которому Нетаньяху должен был бы оставаться на посту премьера еще два года, а впоследствии уйти из политики в обмен на полную амнистию, однако в канцелярии президента эти слухи опровергли.

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