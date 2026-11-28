Около шести высокопоставленных чиновников администрации президента США Дональда Трампа переехали жить на территорию охраняемых военных баз в Вашингтоне из-за угроз безопасности. Среди них – руководители ключевых американских ведомств.

Об этом сообщает CNN.

17 ноября 2026, 09:39 Иран может готовить подрыв «грязной бомбы» для ликвидации чиновников США – CNN Разведка США получила данные о возможных планах Ирана применить «грязную бомбу» или химическое оружие в Вашингтоне для ликвидации чиновников администрации Трампа.

Последним из известных чиновников, переехавших на военную базу, стал министр финансов США Скотт Бессент. Он покинул свой особняк в Джорджтауне из-за угроз убийством со стороны Ирана. Бессент руководит кампанией экономического давления на Тегеран, в частности введением масштабных санкций.

Также из соображений безопасности на военную базу переехал генеральный прокурор США Тодд Бланш. Его предшественница Пэм Бонди проживала там в прошлом году.

На базе Форт-Макнейр в Вашингтоне, в районе, известном как «Ряд генералов», проживают госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и глава аппарата Белого дома Стивен Миллер с семьей.

Миллер с женой и четырьмя детьми переехал туда еще в прошлом году после преследований, протестов возле их дома и распространения листовок с домашним адресом.

По данным CNN, чиновники платят за проживание на военных базах обычно от 4500 долларов в месяц в зависимости от резиденции.

В то же время переезды вызвали вопросы в Конгрессе. К весне Пентагон должен предоставить Комитету Палаты представителей по вопросам вооруженных сил отчет об угрозах, которые стали основанием для переселения чиновников, законности таких решений и соответствии арендной платы рыночным ставкам.

Напомним, 17 ноября CNN сообщило, что американская разведка проверяет информацию о возможной подготовке Ираном атаки на высокопоставленных чиновников США с применением так называемой «грязной бомбы» или химического оружия. Подтверждений наличия соответствующих материалов на территории США тогда не было.

Ранее, 15 ноября, стало известно, что израильская разведка «Моссад» передала ЦРУ информацию о вероятной подготовке Ираном покушений на Дональда Трампа и высокопоставленных чиновников его администрации. После этого в Вашингтоне усилили меры безопасности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.