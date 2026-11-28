Российские войска 28 ноября нанесли удар по складу с зерном в Одесской области. В результате атаки повреждена крыша помещения и уничтожена большая часть зерна, которое там хранилось.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

28 ноября 2026, 18:48 Россия усилила удары по пищевой промышленности Украины: сколько атак зафиксировали Подсчет охватывает удары по пищевым предприятиям, продовольственным и холодильным складам, а также логистическим центрам.

По его словам, обошлось без пострадавших. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

Кипер обратил внимание, что российский удар по украинскому зерну пришелся на День памяти жертв Голодомора, когда украинцы чтят память миллионов людей, убитых тоталитарным режимом.

Напомним, 24 ноября российские войска атаковали фермерское хозяйство в Одесской области, где хранилось почти 1,5 тыс. тонн пшеницы. Повреждения получили зерновые склады, административное здание и автомобили.

Также 28 ноября Минобороны сообщило, что с начала года российские войска не менее 62 раз атаковали пищевые предприятия и продовольственные склады Украины. Это почти вдвое больше, чем за предыдущие годы полномасштабного вторжения вместе взятые.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.