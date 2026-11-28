Президент Владимир Зеленский 28 ноября подписал закон о присоединении Украины к Руководящему комитету Специального трибунала по преступлению агрессии россии.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

28 ноября 2026, 16:25 Зеленский обсудил с генсеком Совета Европы запуск Спецтрибунала против россии Во время встречи Зеленский и Ален Берсе говорили о привлечении россии к ответственности за агрессию, создании компенсационного фонда за счет Москвы и новом Плане действий Совета Европы для Украины.

Закон №5086-IX предусматривает присоединение Украины к Расширенному частичному соглашению о Руководящем комитете Спецтрибунала. Верховная Рада приняла документ 25 ноября, а 28 ноября его вернули в парламент с подписью президента.

Присоединение к соглашению позволит Украине участвовать в управлении трибуналом, в частности в формировании политики его деятельности, финансировании и решении административных вопросов.

В то же время членство предусматривает ежегодные взносы Украины в бюджет соответствующего соглашения в рамках бюджетной программы Министерства иностранных дел.

Сам Спецтрибунал пока еще не начал работу. По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, для его запуска необходимо как минимум шесть дополнительных ратификаций.

Напомним, 28 ноября Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе запуск Спецтрибунала по преступлению агрессии россии против Украины. Стороны также рассмотрели создание международного механизма компенсации ущерба и новый План действий Совета Европы для Украины.

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