Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против российских разработчиков и производителей беспилотников и роботизированных систем, а также поставщиков для предприятий военно-промышленного комплекса рф. Всего ограничения охватывают 81 гражданина россии и 67 компаний.

Об этом сообщили на сайте президента Украины.

В первый санкционный пакет внесли 44 россиянина и 31 компанию. Они обеспечивают российские военные предприятия продукцией, высокоточным промышленным оборудованием, инструментами, компонентами и сырьем. Также эти лица и организации занимаются развитием беспилотных авиационных систем и робототехнических комплексов, а также подготовкой операторов боевых дронов.

Среди попавших под санкции предприятий – компания «Сапсан», которая производит и поставляет российским оккупантам беспилотники для войны против Украины. Она также сотрудничает с научно-производственным центром, который разрабатывает и производит ударные дроны «Шахед» и компоненты для ракет «Искандер», которыми россия атакует Украину.

Еще одна компания – «Мавитех» – импортирует в россию китайские комплектующие в обход санкций. В список также попал завод «Сигнал», который разрабатывает и производит беспилотники для сбора разведывательных данных.

Часть этих предприятий уже находится под санкциями Евросоюза, США и Швейцарии. Украина планирует работать с партнерами над полной синхронизацией ограничений в отношении российских компаний, их учредителей и руководителей в международных юрисдикциях.

Второй пакет охватывает 37 граждан россии и 36 компаний. Они производят и поставляют продукцию для российского ВПК, а также развивают беспилотные авиационные системы и роботизированные комплексы. В частности, санкции ввели против предприятия «Агрегат», которое производит вертолеты, самолеты и комплектующие к ним, в том числе для истребителей Су-34.

Также в список внесли производителя и поставщика беспилотных авиационных систем «Росси». По данным Офиса президента, компания производит до 150 таких комплексов ежемесячно и обучает операторов дронов.

Ограничения затронули и компанию «Новый рубеж» – одного из ключевых разработчиков и производителей наземных роботизированных платформ. Российские войска используют их в войне против Украины, в частности для транспортировки боеприпасов.

Отдельно санкции ввели против воинской части № 15644, которая управляет полигоном «Капустин Яр». Оттуда россия запускает баллистические ракеты «Орешник».

Напомним, 24 ноября Зеленский ввел санкции против 27 человек и 11 компаний, которые действуют в интересах россии на временно оккупированных территориях Украины.

А в конце октября президент подписал указы о введении в действие решений СНБО о новых санкциях против россии. Ограничения касаются компаний и лиц, причастных к созданию российской спутниковой системы связи «Рассвет», а также 39 судов теневого флота рф.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.