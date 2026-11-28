Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что режим владимира путина продолжает жестокую политику Сталина, атакуя украинские города, уничтожая инфраструктуру и принудительно перемещая детей.

Об этом он заявил в обращении по случаю 93-й годовщины Голодомора.

27 ноября 2026, 11:31 93-я годовщина Голодомора: какие страны и организации признали трагедию геноцидом В четвертую субботу ноября Украина чтит память жертв Голодомора 1932–1933 годов – геноцида украинского народа. На инфографике «Слово и дело» – какие страны и организации признали трагедию геноцидом.

Карни подчеркнул, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом, организованным советским режимом Сталина с целью покорить украинцев и уничтожить их национальную идентичность.

«Почти столетие спустя режим владимира путина продолжает это жестокое наследие, подвергая бомбардировкам украинские церкви, школы и больницы, принудительно вывозя детей, уничтожая сельскохозяйственное производство и критически важную энергетическую инфраструктуру с приближением зимы», – заявил премьер.

Он также отметил мужество и стойкость украинцев перед российской агрессией и подтвердил поддержку Украины со стороны Канады.

«Борьба Украины – это наша борьба, ее дело – наше дело, а ее независимость станет нашей победой», – подчеркнул Карни.

По словам премьера, советский режим пытался скрыть правду о Голодоморе, однако поколения украинцев, в частности в Канаде, сохранили память о трагедии.

Он добавил, что Канада продолжает работать с Украиной и союзниками ради справедливого и прочного мира, который будет гарантировать украинский суверенитет и безопасность.

Напомним, накануне 93-й годовщины Голодомора «Слово и дело» опубликовало инфографику о международном признании трагедии. По состоянию на 2026 год Голодомор 1932–1933 годов официально признали геноцидом более 30 государств, в том числе Канада.

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