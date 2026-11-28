Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которое предусматривает запрет на распространение в СМИ информации о последствиях разрушений объектов критической инфраструктуры и сроках их восстановления.

Об этом говорится в указе президента от 28 ноября.

9 ноября 2026, 13:08 Россия усиливает удары по экономике Украины: выдержит ли страна зиму? Андрей Новак объяснил, как российские удары по энергетике, промышленности и логистике повлияют на экономику Украины зимой, сможет ли страна компенсировать потери производства и почему важно поддерживать украинского производителя.

Документ вводит в действие решение СНБО от 23 октября «О мерах по усилению защиты объектов критической инфраструктуры на следующий отопительный период 2026/27 года».

Согласно ему, Кабинет министров должен безотлагательно принять меры для запрета освещения в средствах массовой информации данных о последствиях разрушений критической инфраструктуры и сроках ее восстановления.

Ограничения также будут касаться информации об этапах и состоянии строительства защитных сооружений на объектах топливно-энергетического комплекса и сектора жизнеобеспечения населения. Речь идет, в частности, о работах, предусмотренных комплексными планами устойчивости регионов и отдельных городов.

Кроме того, Министерство обороны совместно с Генеральным штабом ВСУ должно разработать и утвердить план мероприятий по противовоздушной защите объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора.

Этот план, в частности, должен определять конкретных должностных лиц, ответственных за постоянное противовоздушное прикрытие приоритетных объектов критической инфраструктуры.

Напомним, с начала 2026 года российские войска как минимум 62 раза атаковали пищевые предприятия и продовольственные склады Украины. Это почти вдвое больше, чем за все предыдущие годы полномасштабного вторжения вместе взятые.

Также в конце октября сообщали, что сумма прямых убытков украинского бизнеса от усиления российских ударов в течение года оценивается более чем в 7,7 млрд долларов, а уже к концу 2026 года эта сумма может вырасти до 10 млрд долларов. При этом госбюджет до конца года недополучит еще около 1,5 млрд долларов.

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