Польша продлила действие буферной зоны вдоль границы с Беларусью еще на 90 дней. Ограничения останутся в силе в течение декабря, января и февраля.

Об этом в субботу, 28 ноября, сообщило Министерство внутренних дел и администрации Польши.

Новое решение вступит в силу в понедельник, 30 ноября. Это уже десятое продление запрета на пребывание в приграничной зоне, прилегающей к польско-белорусской границе.

Авторы документа объяснили необходимость такого шага тем, что на этом участке границы по-прежнему сохраняются реальные угрозы, связанные с миграционным давлением.

По данным польских властей, с начала 2026 года по 8 ноября на границе с Беларусью зафиксировали 482 попытки незаконного пересечения государственной границы.

Напомним, с 12 сентября 2025 года все пограничные пункты пропуска между Польшей и Беларусью закрыты. Движение через границу в обоих направлениях приостановлено.

В том же году пограничная служба Польши установила электронные заграждения на водных участках польско-белорусской границы, а также на польско-белорусской границе в целом.

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